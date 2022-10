Renners rijden onder schachtbokken door voor wereldbeker veldrijden in Maasmechelen

Naar het aantal bezoekers is voorlopig gissen want dat Maasmechelen nu ook deel uitmaakt van de wereldbeker veldrijden raakte pas onlangs bekend . “Er komt sowieso een VIP-ruimte met zo’n 500 tot 1000 mensen", zegt burgemeester Terwingen. "In totaal zullen we blij zijn als er 5 à 10.000 bezoekers komen.” Hierbij denkt de gemeente ook aan de Maasmechelaars: “Zij krijgen de kans een ticket te kopen aan de helft van de prijs.”