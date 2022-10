Feest voor bronzen medaillewinnaar Febe Jooris in Deinze: "Zot dat ik op twee na beste tijdrijdster ben van de wereld!"

Febe Jooris had een bronzen medaille op het WK tijdrijden in Australië niet verwacht, en hetzelfde zei ze gisteravond op haar welkomstfeestje in Astene. Een nicht bracht een uitbundige bende bijeen die Febe én haar medaille in de bloemen en de ballonnen zette. "Heel tof dat ze dat doen! Ik had zo veel volk niet verwacht. Net zoals ik op het WK tijdrijden bij de junioren niet meteen een medaille had verwacht. Het is zot om nu de op twee na beste jonge tijdrijdster van de wereld te zijn! Toen ik het hoorde, ben ik een mederenster in de armen gesprongen en heb ik geweend van geluk."