Voormalig studente productdesign geeft met tentoonstelling in Gasthuiskapel Borgloon mensen met onzichtbare beperkingen een stem

Dit jaar studeerde Fenia Proost af in de studierichting productdesign aan LUCA School of Arts in Genk. Voor haar eindwerk haalde Fenia inspiratie uit haar eigen leven, want ze heeft een onzichtbare beperking genaamd spasmofilie. Dat is een aandoening waarbij je spieren erg gevoelig zijn en regelmatig verkrampen. Met haar eindwerk wil ze de aandacht vestigen op twee andere onzichtbare beperkingen, CVS en endometriose. Haar eindwerk sprong zo in de aandacht dat ze de Wanatoeprijs 2022 won, de prijs voor beste kunststudent van Limburg. Met die prijs op zak kreeg ze van Borgloon de kans om haar project tentoon te stellen in de Loonse Gasthuiskapel.