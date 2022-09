Vroege examenperiodes en kerst zonder zorgen: Franstalig hoger onderwijs wil al in augustus van start gaan 

De herindeling moet aan de ene kant voor meer synchronisatie tussen hoger onderwijs en het lager en secundair onderwijs zorgen. Veel studenten zijn in hun vrije tijd ook nog leider in jeugdbewegingen of monitoren in de zomer kampen voor kinderen. In het huidige systeem zorgen examens en tweede zittijden daarbij soms voor moeilijkheden. Ook voor gezinnen waarin mensen in verschillende onderwijssystemen zitten, moet de aanpassing tot minder conflict leiden.

Aan de andere kant willen universiteiten en hogescholen met een hertekening ook voor langere en kwalitatievere rustmomenten zorgen. Nu genieten studenten in januari een lesvrije week. In het nieuwe systeem zou dat een volwaardige kerstvakantie van twee weken worden.