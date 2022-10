Gemeenbesturen kreunen onder gestegen energiekosten en lonen: "Zullen niet alles wat gepland is in deze legislatuur, kunnen uitvoeren"

In de nieuwe Septemberverklaring van de Vlaamse regering is een verhoging van het Gemeentefonds opgenomen. Dat fonds biedt financiële ondersteuning aan lokale besturen en is voor hen één van de belangrijkste bronnen van inkomsten. In drie jaar tijd zal er in totaal 300 miljoen euro extra naar de steden en gemeenten gaan. Burgemeester Kim Martens van Lievegem (CD&V) is tevreden met die extra toegekende middelen. "Zeker gezien de crisis waarin we ons nu allemaal bevinden." Gooik daarentegen niet: "Ook die extra middelen worden via de oude verdeelsleutel verdeeld, dus dit is nog een versterking van de ongelijke behandeling van steden en gemeenten." Ook Gent is niet tevreden, de stad had op een veel hoger extra bedrag gerekend, en zal nu zwaar moeten besparen.