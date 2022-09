Nieuwe CEO Schoenen Torfs wilde als kind geen schoenen dragen: "Probleem op de kleuterschool"

Na 33 jaar als CEO in het familiebedrijf Schoenen Torfs geeft Wouter Torfs (64) de leiding van het bedrijf over aan zijn nicht Lise Conix (35). De hoofdzetel is in Sint-Niklaas, maar Conix werd voorgesteld in de schoenenwinkel in Aartselaar, haar woonplaats. Torfs leidde het bedrijf meer dan 30 jaar en werd 10 keer uitgeroepen tot beste werkgever. Conix werkt er intussen 10 jaar en startte in een winkel.