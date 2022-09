Gunther D presenteert voortaan ook zondagsquiz "De zeverende dag" op Studio Brussel

Gunther Desamblanx (Gunther D) presenteert vanaf nu zondag de zondagsquiz "De zeverende dag" op Studio Brussel. Dat meldt de radiozender in een persbericht. "In "De zeverende dag" legt hij iedere week een bekende studiogast het vuur aan de schenen met vragen over de actualiteit van de voorbije week", klinkt het.