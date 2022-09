Hoe de crisis over de Vlaamse begroting aantoont dat de politiek de weg is kwijtgeraakt

Wat deze keer wél anders was: de aanloop naar die Septemberverklaring. Die bood veel meer politiek spektakel dan de voorbije jaren, met meningsverschillen, off the record verwijten, blokkeringen en veto’s alom. In theorie is dat nochtans niet nodig. Want – in theorie dus, we kunnen het niet genoeg benadrukken – is dit een homogene regering, met drie Vlaamse partijen (N-VA, CD&V en Open VLD) die over veel zaken min of meer hetzelfde denken.