Hogeschool PXL en technologiebedrijf VMA sluiten "educatief energieprestatiecontract" af

Bovendien is het uniek in Europa dat een ESCO samenwerkt met een hogeschool. "We gebruiken gebouw H waarvoor het contract afgesloten is als duurzaam "living lab". Met studenten, campusbeheer, lectoren en onderzoekers zorgen we ervoor dat het gebouw zo duurzaam mogelijk is", vertelt Marleen Schepers, Departementshoofd van Green & Tech. "De studenten worden intensief betrokken bij dit project. Ze zullen bijvoorbeeld onderhoudsplannen mee kunnen volgen en installaties kunnen bekijken." Gebouw H van het departement was hiervoor ook al een duurzaam "living lab". Er mag dus mee geëxperimenteerd worden. "In tegenstelling met je stage, mag hier dus al eens iets kapot gaan", grapt Ben Lambrechts, algemeen directeur van de PXL, tegen zijn studenten.