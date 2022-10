Hulpbisschop van Vlaams-Brabant en Mechelen Koen Vanhoutte wordt ereburger van Gistel

“Hulpbisschop Koen Vanhoutte werd geboren in Oostende maar bracht zijn jeugd door in Moere, nu een deelgemeente van Gistel. Hij volgde zijn middelbare studies aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Gistel en op 17 juli 1983 werd hij in Moere tot priester gewijd”, schetst schepen van Cultuur Ann Bentein (Open VLD) zijn band met Gistel.

“We zijn bijzonder trots om zo’n iemand in onze gemeente te hebben. Het is ook een soort uithangbordje naar de wereld toe. En we zijn blij dat de bisschop dat ereburgerschap aanvaard heeft”, vult Bentein aan.

Op 18 mei 2018 benoemde paus Franciscus Vanhoutte tot hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. De wijding tot bisschop vond plaats op zondag 2 september van dat jaar in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen.