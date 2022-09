Zijn lekken in Nord Stream 1 en 2 ramp voor klimaat en milieu? "Methaan is krachtig broeikasgas, maar geen reden tot paniek"

Eind 2021 werd de pijpleidingen van Nord Stream 2 gevuld met ongeveer 177 miljoen kubieke meter gas. Die pijpleidingen werden nog niet in gebruik genomen en ook de twee pijpleidingen van Nord Stream 1 waren al even niet meer operationeel. Omdat de vier pijpleidingen gelijkaardig zijn, gaan we ervan uit dat er in totaal ongeveer 354 miljoen kubieke meter gas in opgeslagen was.