Industriële schrijnwerkerij Convents in Beringen vraagt faillissement aan: 50 banen bedreigd

"Het is een bittere pil voor het personeel", dat zegt Joris Jackers van de christelijke vakbond ACV, "ze zijn vooral teleurgesteld." Het is nog te vroeg om te spreken over een mogelijke overname, zo gaat Jan Staal van de socialistische vakbond ABVV verder. "Er gaat nu een curator aangesteld worden, en die gaat beslissen wat er gaat gebeuren met het bedrijf, gaat er door geproduceerd worden of niet. Wij gaan met het personeel ook een collectieve schuldvordering indienen, zodat de mensen ook betaald krijgen waar ze nog recht op hebben, want een deel van het loon van september is niet betaald."

Het is nog te vroeg om te zeggen of er hoop is op overname, gaat Jan Staal verder. "De mensen zullen vooral moeten uitkijken naar een andere job bij een ander bedrijf, er is vraag naar personeel in de bouw, dus we hebben goede hoop dat de mensen vlot aan de slag kunnen ergens anders."

Alleen de meubelmakerij in Koersel is getroffen, niet de twee andere bedrijven van de groep in Beringen.