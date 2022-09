Invasieve Afrikaanse klauwkikkers duiken op in België, waarschuwen natuurverenigingen

De Afrikaanse klauwkikker komt van nature voor in Afrika. In België worden ze vaak als huisdier gehouden en als proefdier gebruikt. Als gevolg van ontsnappingen hebben zich toch levensvatbare populaties gevormd. Zo werden deze zomer in het West-Vlaamse Mesen, aan de Franse grens, volwassen klauwkikkers, larven en juvenielen aangetroffen. Gezien het hoge aantal jonge dieren is het zeer waarschijnlijk dat ze zich in de nabije toekomst verder zullen verspreiden of zelfs nu al ruimer verspreid aanwezig zijn.