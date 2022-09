Je verwacht daadkracht van Vlaamse regering, maar je wordt geconfronteerd met gekibbel, haantjesgedrag en pijnlijk niksdoen

De discussie gaat over veel meer dan een begroting in evenwicht of breekpunten voor partijen. Dit gaat over onze kinderen, kinderen van vlees en bloed.

Hun talenten hebben we nodig om de samenleving een toekomst te bieden. We kunnen het ons niet permitteren om een groot deel van hen – moedwillig - achter te stellen. Misschien zit er wel een Albert Einstein of Marie Curie, een Marcel Proust of Isabelle Allende, een Adil El Arbi of Anne Teresa De Keersmaeker, een Rigoberta Menchú of Nelson Mandela in de klas die omwille van een knorrende maag zijn/haar aandacht niet bij de les kan houden. Slachtoffer door onvoldoende kansen te krijgen vanwege de armoedesituatie van hun ouders.

Daarom vraag ik aan de politici van de Vlaamse meerderheid: “Grijp deze kans aan om de kinderarmoede in Vlaanderen te stoppen of te voorkomen: herverdeel het groeipakket”. En aan de politici van de oppositie: “Help hen daarbij, zonder leedvermaak”.