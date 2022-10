Klimaatvriendelijk je toilet schoonmaken? Het kan met CO2-neutraal mierenzuur van de Universiteit Antwerpen

In het lab hebben ze een opstelling gemaakt met een kleine reactor, amper een vuist groot. "Maar vergis je niet", zegt Bert De Mot die met het onderzoek een doctoraat behaalde. "Deze kleine krachtpatser zet jaarlijks evenveel CO2 om als een volgroeide boom. Naast deze gigantische omzettingsgraad behaalt hij ook een hoge zuiverheid aan mierenzuur en een laag elektriciteitsverlies." De techniek is even rendabel als de klassieke productie van mierenzuur. De Mot wil over drie jaar een eerste pilootinstallatie bouwen, die jaarlijks tot 1.000 ton duurzaam mierenzuur kan produceren.