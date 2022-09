Kotenbeheerder wil Gents studentendorp bouwen met meer dan 1.000 kamers 

Eerder bouwde het bedrijf in Zwijnaarde, in de Gentse rand, een studententoren met 300 kamers. “De locatie zorgde voor verbaasde reacties, mensen verklaarden ons gek. Maar de koten waren snel verhuurd. Ze liggen op een steenworp van de universiteit. Het toont aan dat er ook in de buitengebieden ruimte is voor koten", zegt Belsack. Voor een kamer in de toren betaal je er nu, zonder vaste kosten, 435 euro per maand. "De prijs is lager dan onze koten in de binnenstad en dat zal ook zo zijn in het studentendorp."