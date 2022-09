Ook NAVO spreekt van "sabotage" Nord Stream-gasleidingen, Kremlin doet aantijgingen af als "dom en absurd"

Deense en Zweedse autoriteiten detecteerden drie lekken in de onderzeese pijpleidingen tussen Rusland en Duitsland, allemaal ter hoogte van het Deense eiland Bornholm, in de Baltische Zee. Er werd één lek in Nord Stream 2 vastgesteld en twee in Nord Stream 1.



Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen sprak gisteravond al over een "sabotagedaad", die de EU met de "krachtigst mogelijke reactie" zal beantwoorden. "Elke opzettelijke verstoring van de actieve Europese energie-infrastructuur is onaanvaardbaar en zal leiden tot de sterkst mogelijke reactie", waarschuwde ze. Ze wil een onderzoek en volledige duidelijkheid krijgen over deze "gebeurtenissen" en over "waarom" deze leidingen werden gesaboteerd.