Minder straatverlichting in Brussels gewest tijdens winterperiode om energie te besparen

In totaal kwamen er drie akkoorden uit de bus. Zo zal de straatverlichting van 1 oktober tot en met 31 maart een half uur voor zonsopkomst al worden gedoofd. Dat zou volgens Sibelga 1.000 megawattuur of 235.000 euro besparen. In dezelfde periode zal de straatverlichting die bestaat uit LED-lampen na 22 uur met 20 procent gedimd worden. Volgens Sibelga is dat goed voor een besparing van 480 megawattuur of 112.000 euro. Dat zou geen noemenswaardige veiligheidsrisico’s met zich meebrengen, maar de gemeenten kunnen individueel beslissen om op gevaarlijke kruispunten een uitzondering te maken.