NAVIGO-museum krijgt houten garnalenvissersschip N.116 Nostalgie

Het NAVIGO-museum in Oostduinkerke is al meer dan een jaar gesloten. Toch heerst er een grotere drukte dan normaal. Er wordt hevig gebouwd aan twee nieuwe vleugels die in de herfst 2024 moeten openen. “Maar met de aankoop van de garnalenvisserschip N.116 krijgen we ook een pied- à- terre in de haven van Nieuwpoort”, aldus een fiere burgemeester Marc Vanden Bussche (Lijst burgemeester).

De nostalgie was tot 2020 in de vaart als garnalenvisser voor de kust van Nieuwpoort. De laatste houten vissersschuit werd varend erfgoed en veranderde toen van eigenaar. De Nostalgie ging via Oostende naar de haven van Zeebrugge. "Het museum heeft het schip gekocht voor 65.000 euro”, weet Vanden Bussche. De Nostalgie keert nu definitief terug naar de haven van Nieuwpoort om te worden ingezet als recreatief vissersvaartuig. “De mensen kunnen inschrijven voor een dag op zee om zo het vissersleven aan den lijve te voelen. Al moeten we over de concrete modaliteiten nog afstemmen met Nieuwpoort."