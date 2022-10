Nieuw circulatieplan Londerzeel afgevoerd: "Het verkeer in het centrum staat nog altijd vast"

Volgens de burgemeester is de informatie die verspreid wordt rond het nieuwe circulatieplan niet altijd even juist. "Het verkeer in onze gemeente zit al meer dan 10 jaar vast", zegt Moons. "Het is niet correct om het circulatieplan de schuld te geven van alles wat fout loopt. Of foto's te verspreiden van een file zonder erbij te vertellen dat achter de hoek de vuilniskar het verkeer ophoudt. Maar goed, het plan is weggestemd en dat moet gerespecteerd worden."