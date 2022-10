Eerste portret in kleur van horlogemaker in Zimmermuseum Lier: "Enorm waardevolle toevoeging"

Het Zimmermuseum in Lier heeft gisteren een opvallend nieuw schilderij voorgesteld. Het gaat om een portret uit 1959 van de Lierse horlogemaker Louis Zimmer, naar wie de Zimmertoren en het museum zelf vernoemd zijn. "In ons 90-jarig bestaan hebben we al heel wat verzameld in onze collectie, maar een schilderij hadden we nog niet", vertelt voorzitter van het Zimmertorencomité Patrick d'Haens. Het is bovendien ook het eerste portret van Zimmer in kleur. "We hadden al heel wat foto's van hem, maar die waren allemaal in zwart-wit."