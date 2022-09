Onderzoekers reconstrueren genetisch materiaal van gemeenschappelijke voorouder van álle zoogdieren

De onderzoekers konden de chromosomen van de gemeenschappelijke voorouder ook vooruit in de tijd volgen. Ze ontdekten dat de snelheid waarmee de chromosomen herschikt werden, verschilde tussen de afstammingslijnen van de zoogdieren. Zo was er bijvoorbeeld in de afstammingslijn van de herkauwers - die geleid heeft tot de moderne runderen, schapen en herten - een versnelling van de herschikking 66 miljoen jaar geleden, toen de inslag van een grote asteroïde de (meeste) dinosaurussen uitroeide en leidde tot de opkomst van de zoogdieren.

De resultaten van de studie zullen helpen de genetische mechanismen te begrijpen achter de aanpassingen die de zoogdieren toegelaten hebben te floreren op een veranderende planeet gedurende de laatste 180 miljoen jaar, zeggen de auteurs.

"Onze resultaten hebben belangrijke implicaties om de evolutie van zoogdieren te begrijpen en voor natuurbescherming", zei professor Lewin.

De studie van de onderzoekers uit Australië, Duitsland, Zuid-Korea, het Verenigd Koninkrijk en de VS is gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van UC Davis.