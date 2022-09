Onduidelijkheid over 8 Limburgse kindercrèches van Lommelse vzw Rheia: financiële problemen, mogelijke sluitingen en onbereikbaar bestuur

Vzw Rheia beheerde tot voor kort 8 kinderdagverblijven in Limburg, en eentje in Heverlee in Vlaams-Brabant. De vergunning van de crèche in Heverlee werd begin deze maand geschorst door het Agentschap Opgroeien, nadat er ernstige tekorten waren vastgesteld, en is intussen definitief gesloten. Het ging dan om onder andere een tekort aan kinderbegeleiders, financiële problemen en een tekort aan werkingsmateriaal. In Limburg zijn er nu nog vier vestigingen in Lommel en telkens één in Hasselt, Pelt, Hechtel-Eksel en Lanaken.