Minister van Justitie Van Quickenborne: "Operatie en huiszoeking in Merksem zijn geen toevalstreffer"

Ook bij Yannick V. was er sprake van wantrouwen tegenover alles wat met de overheid te maken heeft. "Het is in elk geval duidelijk dat ook bij deze persoon corona een brandversneller is geweest voor het anti-overheidsgedachtengoed", zegt Van Quickenborne.

Enkele jaren geleden al waarschuwde het OCAD, de instelling die de dreiging in ons land analyseert, voor de opkomst van extreemrechtsgeweld. Dat dit geen loze beweringen waren, bewijst het verhaal van Jürgen Conings, de geradicaliseerde militair die zware wapens uit een legerkazerne stal en uiteindelijk zelfmoord pleegde in het Dilserbos, in Limburg.

"We moeten zeer alert blijven, dat is duidelijk", geeft Van Quickenborne toe. "Maar ik denk dat uit wat vandaag is gebeurd, blijkt dat die mensen al maandenlang werden opgevolgd. Dit gaat niet om een toevalstreffer, maar om zorgvuldig onderzoek met uitstekend werk van onze diensten."