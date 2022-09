"Operatie Kerkhof" start in West-Vlaanderen en moet verdwijningszaken oplossen 

Opvallend: van die vijftien dossiers die nu kaderen in "Operatie Kerkhof", bevinden de anonieme begravenen zich allemaal in West-Vlaanderen. "Dat komt door de aanwezigheid van de zee", verduidelijkt Remue."Mensen spoelen aan en worden dan begraven op het grondgebied waar ze gevonden zijn, al dan niet met een naam. In West-Vlaanderen hebben we dus al een groot aanbod van lichamen die begraven liggen, om het oneerbiedig te stellen, en daarom beginnen we daar. Maar het is de bedoeling om cold cases over heel België op te lossen."