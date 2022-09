Internationaal Monetair Fonds schiet economisch beleid van Britse regering openlijk af

Dat het IMF een van zijn broodheren zo openlijk op de vingers tikt, is uitzonderlijk. "Het is inderdaad bijzonder dat het IMF sterk naar buiten komt tegen een van de landen die belangrijk zijn in het Fonds en zegt dat dit een totaal verkeerd economisch beleid is dat grote risico's inhoudt", zegt De Grauwe.

Volgens de econoom zijn de politieke gevolgen voor de Conservatieve regering enorm. "De geloofwaardigheid van die regering is in elkaar gestort."

De drastische koerswending in Londen heeft veel te maken met de strijd om hert leiderschap van de Conservatieve Partij van de afgelopen weken. Volgens De Grauwe heeft Liz Truss radicale oplossingen zoals lagere belastingen en een minimale staat naar voren geschoven om meer partijleden voor zich te winnen. "Dat is buitengewoon populair in de Conservatieve Partij", zegt hij. "Maar uiteindelijk hebben maar een goede 100.000 mensen gestemd."

Bovendien heeft Truss zich volgens De Grauwe laten omringen door mensen die geloven in de minimale staat. "Maar nu zit ze vast." Hoe uit de impasse raken? De Grauwe sluit niet uit dat Truss uiteindelijk een bocht zal moeten maken, waarvoor de huidige Britse premier in het verleden trouwens ook al niet verlegen zat: in 1994 was ze nog voorstander van de afschaffing van de monarchie, terwijl ze nu "His Majesty's Government" leidt.