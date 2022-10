Optreden Rollegems koor Crescendo brandend actueel door dood van Queen Elisabeth II

De "Coronation Anthems" werden in 1727 gecomponeerd door Händel, speciaal voor de kroning van koning George II. "Het is vrolijke, feestelijke muziek en een mooi voorbeeld uit de hoogtij van de barokmuziek. Voor heel wat mensen klinkt het bekend in de oren. En dat is niet zo vreemd. Want de hymne van de Champions League die je hoort bij aanvang van elke wedstrijd, is gebaseerd op muziek van Händel. In 1992 inspireerde "Zadok the priest" de Engelse componist Tony Britton om de Champions League hymne op papier te zetten", zegt Werner Vandamme.