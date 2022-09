Rotselaar en Haacht maken nieuwe afspraken met festivalorganisator van Rock Werchter

De meeste afspraken die er al waren tussen concertorganisator Live Nation en de gemeenten Rotselaar en Haacht, blijven dezelfde. Zo mogen er maximaal 7 festivaldagen zijn per jaar en 5 kampeernachten. In de praktijk zijn er 4 festivaldagen en de 5 kampeernachten al weggelegd voor Rock Werchter en kunnen er nog een editie van bijvoorbeeld TW Classic en Werchter Boutique bijkomen. Nieuw in de overeenkomst is dat er vanaf nu meer dan één meerdaags festival georganiseerd zou mogen worden. Live Nation heeft daarvoor nog geen concrete plannen, maar het wordt in de toekomst dus wel mogelijk terwijl dat vroeger sowieso verboden was. De organisator moet voor nieuwe plannen in die richting wel altijd toestemming vragen aan beide gemeentebesturen.