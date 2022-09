Totale blackout in Cuba door orkaan Ian, intussen zet Amerikaanse staat Florida zich schrap

Ian trok over het westen van Cuba met enorm veel regen en windstoten tot 205 kilometer per uur. De schade is aanzienlijk, met overstromingen, beschadigde huizen en omgevallen bomen. Een van de belangrijkste elektriciteitscentrales van het land is uitgevallen en is voorlopig nog niet terug operationeel. Daardoor is er over het hele eiland geen stroom meer. Unión Eléctrica de Cuba (UNE), het bedrijf dat instaat voor het elektriciteitsnet, zegt er continu gewerkt wordt om de schade te herstellen.

Volgens staatsmedia gaat het om de Antonio Guiteras-centrale in Matanzas, 100 kilometer ten oosten van de hoofdstad Havana. Dat is de belangrijkste elektriciteitscentrale in Cuba. Het feit dat die uitgevallen is, betekent dat er momenteel nergens op het eiland stroom is. Hier en daar werken wel nog gebouwen op noodgeneratoren.