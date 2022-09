Papegaaienhotel in Malle op zoek naar walnoten: "Die moet je nu verzamelen, zoals eekhoorns"

Meer dan 30 jaar geleden richtte Robert Knaepkens in Malle een papegaaienhotel op. Tot ongeveer 30 vogels kunnen er terecht, wanneer hun baasje met vakantie gaat of ziek is bijvoorbeeld en er even niet kan voor zorgen.

In Gazet van Antwerpen doet de uitbater vandaag een bijzondere oproep: hij wil walnoten verzamelen. "Het is nu het moment van het jaar, de walnoten zijn van de bomen aan het vallen", legt Robert uit. "Nu moet ik dus mijn voorraad aanleggen. Dat is hetzelfde als een eekhoorn. Die doen dat ook nu voor de winter", lacht hij. Robert schat dat hij zo'n 200 kilo nodig heeft.