Kenniscentrum borstkanker: "Kwart van de vrouwen loopt risico om borstkanker te laat op te merken"

Wat zijn de grootste alarmsignalen?

Lang niet alle alarmsignalen waren bij de bevraagden bekend. De meerderheid wist nog dat een knobbeltje of deukje in of op de borst of onder de oksel kan wijzen op borstkanker, maar slechts een minderheid weet dat ook een ingetrokken tepel of vochtverlies uit de tepel of een veranderde vorm of kleur van de borst kan wijzen op borstkanker.