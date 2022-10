Popster Camille treedt op in school De Wegwijzer in Lummen na wedstrijd Vlaamse scholen

De wedstrijd draaide rond het initiatief “Breng je sportclub naar school”. Er namen maar liefst 1.513 basisscholen deel aan de wedstrijd, dat is goed voor 47% van de basisscholen in Vlaanderen. Met de actie willen Sport Vlaanderen en MOEV lokale sportverenigingen in de kijker plaatsen, om kinderen aan het bewegen te krijgen. Door loting was de Lummense school een van de winnaars.