"Soeverein burger" en "prepper" die niks van de overheid moest weten: dit was Yannick V. (36), die stierf bij een huiszoeking in Merksem

De denkbeelden die V. koesterde, hadden ook concrete gevolgen voor de manier waarop hij in de maatschappij stond. Beroepshalve was hij handelaar in edelmetalen, vooral goud en zilver. Op zijn sociale media toonde hij ook geregeld exemplaren uit zijn collectie oude munten.



Op zich is handelen of beleggen in edelmetaal niets ongewoons, maar een deel van de liefhebbers ervan wordt gemotiveerd door een apocalyptisch complotdenken over het monetaire systeem. Ze geloven dat dat binnenkort in elkaar gaat klappen. Goud en zilver - en deels ook cryptomunten - zijn volgens V. en gelijkgestemden dan de enige investering die zijn echte waarde zal behouden.

"Fysiek goud, zilver, #bitcoin en #monero kopen is uzelf verzetten tegen het financiële en politieke establishment", schreef V. vorig jaar op Twitter. In een uitzending van meer dan anderhalf uur zette hij recent nog zijn denkbeelden uiteen aan een gelijkgestemde financieel adviseur. Dat filmpje is ondertussen van het internet verwijderd.