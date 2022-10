Provincie Oost-Vlaanderen zal vanaf nu bij elk evenement aangeven voor wie het toegankelijk is

Op de website van de provincie Oost-Vlaanderen en op UitinVlaanderen.be zal je voortaan duidelijk zien voor wie een provinciaal evenement toegankelijk is. "We zullen bijvoorbeeld uitleg voorzien voor mensen met een visuele beperking, of mensen in een rolstoel. Maar het gaat nog verder, we duiden bijvoorbeeld ook aan of er een prikkelarme ruimte is voor mensen met autisme", legt gedeputeerde Kurt Moens uit.