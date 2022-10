Redmiddel voor zwembad Sint-Niklaas: "Kassiers als toezichters naast de redders, zo kunnen we open blijven"

De stad wil bijvoorbeeld kassiers in de zwembadhal toezicht laten houden. "Zo kunnen ze de redders ondersteunen, en kunnen we voort met 4 redders in plaats van de nodige 8", legt Buysrogge uit. "Die moeten natuurlijk bepaalde vaardigheden hebben, en moeten op de kade blijven. Ze mogen dus een redder roepen als ze iets opmerken, maar zelf niet in het water springen. Zo kunnen we de veiligheid van onze zwemmers toch garanderen. Intussen starten we procedures op om de plaats van de kassiers in te nemen."