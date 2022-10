Restauratie Notre Dame-kathedraal in Vietnam moet Aziatisch visitekaartje worden voor Monument Group uit Ingelmunster

De Notre Dame-kathedraal in Ho Chi Minh City werd tussen 1877 en 1880 gebouwd door de Franse kolonisator. Sindsdien werd het gebouw niet meer gerenoveerd. “Een complexe operatie in een ver land, in extreme klimatologische omstandigheden met de tropische warmte en de moessonregens die voor een typische erosie en corrosie zorgen”, zegt Deketelaere. Het dakgebinte, dat was opgetrokken in staal, werd ondertussen al vervangen. Maar het is duidelijk voor de bouwheer, het aartsbisdom van Viëtnam, dat de restauratie meer voeten in de aarde heeft dan oorspronkelijk gedacht. De werken zouden eerst in 2020 afwerkt moeten zijn, maar de einddatum is ondertussen verschoven naar 2027.