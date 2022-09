Arnold Schwarzenegger, zelf zoon van nazisoldaat, komt in Auschwitz met boodschap tegen haat en vooroordelen

In diezelfde video bracht hij ook naar boven hoe zijn eigen vader belogen was toen hij ging vechten voor de nazi’s. En dat hij als een fysiek en mentaal gebroken man terugkeerde naar Oostenrijk, nadat hij gewond was geraakt bij het beleg van Leningrad. "De rest van zijn leven leed hij pijn: van een gebroken rug, van de granaatscherven die hem voortdurend aan die verschrikkelijke jaren deden denken. En van schuldgevoel", zei Schwarzenegger in de video. "Ik wil niet dat jullie net als mijn vader gebroken worden."

Bij zijn bezoek aan Auschwitz liet de acteur in het gastenboek nog weten dat het niet zijn laatste bezoek was. "I’ll be back", schreef hij met een knipoog naar zijn personage "The terminator" in de gelijknamige films.