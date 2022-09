Kan gasprijscrisis ook snel weer voorbij zijn? "We mogen ons niet blindstaren op de huidige prijzen"

"We mogen ons niet blindstaren op de huidige hoge gasprijzen", schrijft hij in een artikel met als titel "Waarom de gasprijscrisis snel voorbij kan zijn". "Mijn idee was vooral om wat afstand te nemen en perspectief te bieden", legt Proost uit in "De ochtend" op Radio 1.

"Ik vergelijk het graag met een verkoudheid. Normaal gezien ben je 1 à 2 dagen goed ziek, maar na 4 à 6 dagen ben je er meestal vanaf. Je kan die dagen omzetten naar winters als je spreekt over aardgas. Deze winter en misschien nog volgende winter gaan we kou lijden en last hebben van hoge facturen. Maar na 4 tot 6 jaar zit je weer aan prijsniveaus die wellicht maar 10 of 30 procent boven het normale niveau liggen, terwijl dat nu 400 tot 500 procent is."