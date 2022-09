Nee, je radio of televisie stiller zetten gaat je energieverbruik niet drastisch doen afnemen

Met een televisietoestel kun je iets meer besparen. Niet door het stiller te zetten, maar door de helderheid te verlagen. "Dit kun je in de instellingen aanpassen", legt Beysens uit. "Als je de helderheid vermindert, zal die minder energie verbruiken. Een andere optie is een kleinere tv gebruiken, want die verbruiken minder. Of kijken op een tablet of smartphone, omdat dan de televisie vermeden kan worden."