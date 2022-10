ULB-studie: 'Elke dakloze persoon kost de overheid 40.000 euro per jaar'

De berekening blijft hier wel beperkt, want zelfs personen in housing first kunnen nog gebruik maken van straathoekwerk of voedselhulp en soms om politie- en justitiekosten vragen. Dat is niet meegeteld, zoals in de rest van de studie. Medische hulp of psychische begeleiding kan bij housing first ook (tijdelijk) duurder zijn, precies omdat die groep intensief wordt begeleid. Een andere moeilijkheid is dat housing first alleen kan voor personen met Belgische rechten. Mensen zonder papieren, toch een grote groep van de dakloze bevolking in Brussel, komen niet in aanmerking. “De studie vraagt opvolging, maar toont op z'n minst dat een paradigmashift mogelijk is,” besluit Laurent Dumoulin van Diogenes.