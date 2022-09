Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) tevreden: "We hebben een akkoord"

"Waar ik vooral blij voor ben, is dat we de middelen moeten inzetten op die groep mensen die vandaag aan de slag is op de arbeidsmarkt, maar op het einde van de maand de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen", reageert viceminister-president Bart Somers (Open VLD). Volgens hem is het bereikte akkoord inderdaad het akkoord dat afgelopen maandag al op de tafel lag.

"Ik denk dat we met recht en reden kunnen zeggen dat we een totaalpakket van maar liefst 4 miljard euro kunnen voorleggen waarbij we proberen een antwoord aan de problemen van de mensen en van de bedrijven te geven", zegt viceminister-president Ben Weyts (N-VA).

Minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) doet alle moeite om de voor zijn partij positieve aspecten in de verf te zetten. "We zijn vooral heel fier dat er nu een akkoord is met heel veel goede elementen, ook over de kinderbijslag." Voor details daarover verwijst Dalle naar de minister-president.

Voor meer details over het bereikte akkoord moeten we inderdaad wachten op de Septemberverklaring van Jan Jambon. Die legt hij morgen af in het Vlaams Parlement, "in tweede zittijd".