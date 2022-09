Referenda in Oekraïense regio's over toetreding tot Rusland afgelopen: "Stalinistische uitslag zegt veel over geloofwaardigheid"

De uitslagen van de stemmingen die de Russische staatspersbureau's gisteren de wereld instuurden, verraden volgens Trio ook veel over de referenda zelf. "Er zijn ongetwijfeld mensen in Oekraïne die graag deel zouden uitmaken van Rusland, zeker in de regio's Donetsk en Loegansk die al sinds 2014 bezet werden en al jaren pro-Russische propaganda te zien krijgen."

"Maar wat dan opvalt is, het verschil in cijfers tussen die regio's en de net veroverde gebieden, waar je toch meer verzet verwacht. Het verschil tussen die regio's is helemaal niet zo groot en dat zegt iets over de geloofwaardigheid van de referenda. Het toont aan dat we aan de hand van deze stemmingen niet kunnen weten hoe de lokale bevolking denkt over Rusland."