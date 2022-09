Waarom het Poetin niet kan schelen wat het Westen denkt over de schijnreferenda in de bezette gebieden in Oekraïne

Nog eens kort: waarom moeten we de uitslagen van de referenda met een serieuze korrel zout nemen?

Eerst en vooral zijn zo goed als alle Oekraïensgezinde inwoners uit de regio weggevlucht. Officieel mogen ook zij meestemmen bij de referenda, maar in de praktijk is de kans klein dat ze terugkeren om hun stem uit te brengen. De inwoners die naar Rusland gedeporteerd werden, vaak Russischgezinden dus, mogen ook hun stem uitbrengen. De kans dat zij dat doen is veel groter.

Daarnaast doen veel verhalen de ronde in de media over hoe sommige mensen gedwongen werden om hun stem uit te brengen. Russische overheidsmedewerkers trekken, begeleid door militairen, van deur tot deur om mensen "te vragen" om te stemmen. Mensen moeten als het ware stemmen terwijl ze in de loop van een geweer staren. "Voor mensen die niet opendoen, wordt de stembrief ingevuld met een "ja" en in de bus gestopt", vertelde Rudi Vranckx zondag vanuit Oekraïne.

Daarnaast worden zo goed als alle internationale regels rond het houden van referenda naar de voeten getreden. "De stemming werd pas een paar dagen op voorhand aangekondigd, Oekraïne zelf heeft er niet mee ingestemd en er was ook geen internationale controle", vertelde Marijn Trio deze ochtend op Radio 1.