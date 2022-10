Helpen ontstekingsremmers bij depressie? Wetenschappers uit Vlaanderen en Nederland starten groot onderzoek

Soms is de oorzaak van een ontsteking verrassend banaal. "Tandvleesontsteking zou mijn eerste verdachte zijn als ik depressief word", schrijft neurowetenschapper en depressie-expert Edward Bullmore in zijn boek "Het ontstoken brein". Het gevaar zit soms in een klein hoekje, al zal natuurlijk niet elke infectie een depressie uitlokken.

"Toch is elke bron van ontsteking relevant", zegt De Picker. "Er is duidelijk een oorzakelijk verband tussen ontregeling van het immuunsysteem en depressie. Daar bestaat geen twijfel meer over."