Rusland, de VS of toch nog een ander? Deze landen zitten mogelijk achter de sabotage van Nord Stream

Volgens de Kruif hebben we daar in het Westen maar beter oren naar, want onze infrastructuur is heel kwetsbaar. Denk bijvoorbeeld aan internet- en elektriciteitskabels of tankstations. "De voorbije jaren is dat gebleken uit allerlei rapporten", waarschuwt de Kruif. "We hebben daar niet naar willen luisteren en nu betalen we daar de prijs voor."