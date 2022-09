3 van de 6 mensen die gisteren opgepakt werden bij huiszoekingen in extreemrechts milieu, zijn na verhoor weer vrijgelaten

Het onderzoek van het gerecht was al maanden aan de gang en situeert zich in het extreemrechtse milieu. Bij de huiszoekingen zijn een massa wapens en munitie in beslag genomen, onder meer in de woning in Merksem waar een dode viel. Toen de politie daar wilde binnengaan, begon de bewoner van 36 - Yannick V. - te schieten. De man werd getroffen door een politiekogel en stierf ter plaatse. Bij hem alleen al werden meer dan 100 wapens en munitie gevonden.