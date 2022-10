AA Gent voorziet afgebakende rokerszone buiten het stadion

Het is verboden te roken in de Ghelamco arena, maar dat rookverbod wordt vaak genegeerd. Rokers gaan niet altijd naar buiten, maar roken in de gangen of onder de tribunes. Dat leidt tot ergernis bij niet-rokende supporters. "Het rookverbod handhaven is moeilijk", zegt Tom Vandenbulcke. "De politie heeft andere prioriteiten en onze stewards hebben ook de handen vol."