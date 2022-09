Alleenstaande ouders kunnen daten in de kinderspeeltuin in Hamme

Kelly en Kristof van binnenspeeltuin 't Mierennest in Hamme houden morgenavond een datingavond voor alleenstaande ouders. Terwijl de kinderen spelen kunnen de ouders met elkaar babbelen. Ze hoeven zich niet af te vragen of de moeder of vader van een ander kind ook alleenstaand zou zijn, want ze weten het. Die drempel om iemand aan te spreken valt dus weg.

"We hebben dat voor eerst na coronatijd vorig jaar georganiseerd", legt Kristof uit. "We hadden gemerkt dat veel alleenstande mama's en papa's het heel moeilijk vonden om contacten te leggen met gelijkgestemden. We hebben dan het initiatief genomen om een single avond te organiseren. Ouders komen dan alleen maar single mama's en papa's tegen en de drempel om elkaar aan te spreken is daardoor veel kleiner."

Er staat romantische muziek op tijdens de avond, maar het is niet de bedoeling dat er meteen intieme gesprekken worden gevoerd. Een gewone babbel kan net zo goed. "Het was leuk om te zien de eerste keer dat iedereen bij elkaar ging zitten aan 1 grote tafel", ondervond Kristof. Hij is er wel trots op dat uit de vorige avond een koppel is ontstaan: "ze hebben elkaar in mei ontmoet en zijn nog altijd samen."