Amerikaanse rapper Coolio ("Gangsta's paradise") overleden op 59-jarige leeftijd

Coolio, wiens echte naam Artis Leon Ivey Jr. is, begon zijn carrière in de jaren 80. Hij verwierf zijn plaats in de hip hop-geschiedenis met "Gangsta's paradise" uit 1995, dat op de soundtrack van "Dangerous minds" stond. In die film, gebaseerd op waargebeurde feiten, vertolkt Michelle Pfeiffer een lerares die aan de slag gaat op een middelbare school in een achterbuurt in Californië. De hypnotiserende intro van "Gangsta's paradise" is een sample uit "Pastime paradise" van Stevie Wonder uit 1976.

"Gangsta's paradise" begint met een beroemd vers uit de psalm "The Lord is my shepherd", ("De Heer is mijn herder", red): "As I walk through the valley of the shadow of death" ("Al wandel ik door een donkere vallei"). Maar terwijl de originele psalm voortgaat met "I will fear no evil, for thou art with me" ("Ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij"), klinkt het in "Gangsta's paradise" een pak grimmiger: "I take a look at my life and realize there's nothin' left" ("Ik kijk naar mijn leven en ik besef dat er niks meer over is").