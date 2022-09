Antwerpse nachtleven krijgt tips over aanpak grensoverschrijdend gedrag: "Iedereen moet reageren als het misloopt"

Uitgaan moet voor iedereen veilig zijn. Dat is het motto achter een nieuwe reeks initiatieven van de stad Antwerpen, de lokale politie en Sensoa. De campagne is gericht op iedereen in het uitgaansleven van horeca tot stadsmedewerkers. Er komen sensibiliserende affiches voor feestvierders en een draaiboek voor handelszaken. Daarin wordt uitgelegd wat seksueel grensoverschrijdend gedrag precies is, wanneer het strafbaar is en wat je kan doen voor het slachtoffer en tegenover de dader.